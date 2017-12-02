〈台北都會〉議長︰表現不能只看提案質詢

2017-12-02

桃園市議會採分配制統計基準不同

〔記者何玉華／新北報導〕「新北市在地深蹲協會」昨天公布市議員問政的評鑑結果，引起議員們的關注，有人認為有參考價值，也有人批評失真、有欠公允；議長蔣根煌表示，議員的整體表現不能單看提案、質詢數據，有許多會勘、選區服務沒有呈現，而且新北市議會業務質詢發言採登記制，不同於立法院、桃園市議會的分配制，統計基準不同。

綠︰會勘更能有效解決問題

民進黨團總召集人林秀惠表示，多名議員對評鑑結果很驚訝，認為協會統計的數字與實際的狀況有落差，議員會勘也是解決問題，卻沒真實反映在資料中；會勘更能有效解決問題，若要提案處理，包括排定議程審查等，反而失去時效，但若為了提案數字好看，會勘後又寫一份提案，反而流於形式、紙上作業。

藍︰無法反映公聽會、協調等服務

國民黨團書記長黃永昌也說，質詢率只是議員眾多表現的其中一項而已，無法反映公聽會、選民協調等具體服務內容，若為了曝光而曝光，反而讓議會淪為譁眾取寵的伸展台，因此除了「量」化，也應呈現「質」的一面，但仍感謝協會人員辛苦調查，呈現的數據可做為鞭策。

無盟︰偏遠選區議員搶不到登記發言

無黨團結聯盟總召集人蔡錦賢認為，協會公布這些數據的意義不大，要質詢發言得先登記，對選區比較偏遠的議員來說，有時候如果沒有登記到，就沒有機會發言，還有些是策略性的登記搶發言，有一些沒發言，但在議場外幫忙選民協調、熱心服務，對選民的服務才是最真實。