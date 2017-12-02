〈北部〉七星柴魚博物館將重建 向舊館道別

2017-12-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮知名觀光景點「七星柴魚博物館」今年七月遭祝融，五百坪館區付之一炬，業者歷經三個月籌備，將斥資二億元經費原址重建，今起連二日舉辦「記憶‧謝幕‧新啟程」活動，邀請民眾重回舊址，一起道別舊館後重新出發。

執行長馮筱惠說，今明兩天上午十一時至下午六時，活動現場將舉辦「有魚市集」，另還邀請到牛犁社區交流協會、東華大學、洄游吧、留海Stay-Here及藝文工作者現場擺攤，與民眾一起回顧博物館過往。

她說，明起則將安排青年團體演出，包含東華大學手鼓社、裝咖人樂團、藝創系學生演唱，並正式舉行「謝幕‧啟程記者會」，將由曾經打造過館區的幕後工作人員們，分享博物館的榮景與展望，一起手持老照片，象徵舊時代的回憶聚集。

七星柴魚博物館另也推出「風華好禮」產品，以原博物館外觀設計出Ｑ版造型紙盒，透過圖像與美食，重拾遊客對柴魚博物館的歷史記憶，預計義賣五百盒，並將卅％所得捐給「黑潮海洋文教基金會」作為明年度的教育推廣、議題研究、體驗活動經費；另廿％則由「宗泰文藝基金會」以獎助學金方式，提供給縣內清寒學子使用。

重建期間，七星柴魚博物館將先以行動服務專車駐點模式在原址提供服務，另會引進二個四十呎貨櫃打造「柴魚借問站」，供民眾進行柴魚小學堂DIY體驗，提前感受手刨柴魚片、製作章魚燒的樂趣。