〈北部〉氣溫下降 合歡山雲海翻騰

2017-12-02

〔記者王峻祺／花蓮報導〕東北季風報到，未來一週氣溫階梯式下降，合歡山景觀開始出現變化，許多植物的綠葉逐漸轉紅，天上流雲飛舞、雲海翻騰的美麗景致，也吸引大批民眾陸續上山，環顧四周壯麗的合歡群峰。

合歡主峰步道位在海拔三千四百一十七公尺，是太魯閣國家公園西邊的界山，也是立霧溪與濁水溪分水嶺，景觀優美、生態豐富，可及性相當高，適合民眾攀登，可環顧合歡群峰、奇萊連峰、能高山、南湖大山、中央尖山等。

太魯閣國家公園管理處合歡山管理站主任張淑真說，目前合歡山雖然見不到花團錦簇的盛況，但高山花草依舊色彩繽紛，公路兩旁的高山芒隨風搖曳，玉山小檗、高山薔薇、紅榨槭的葉子也陸續變紅，還有虎杖、玉山假沙梨、巒大花楸等，均結滿紅色果實。

她說，合歡主峰原有國軍駐守，自二千年撤離後，整理規劃並開放一般民眾登山健行，登山口位於昆陽與武嶺中間，步道長約一點八公里、來回二小時，雖不需辦理入山證，但因位處國家公園境內，民眾仍需遵守相關規定。

太管處表示，合歡山位於海拔三千公尺以上高山地區，氣溫變化大，民眾前往旅遊時應攜帶防風保暖外套、防曬物品等，若有高山症反應及身體不適，就應即刻下山；另因高山生態環境隨著全球氣候變遷而驟變，生態極為脆弱，環境保育與維護工作，需仰賴全民共同珍惜與守護。