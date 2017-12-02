〈北部〉礁溪個人湯屋 研議強制裝叫人鈴

2017-12-02

近日傳2起泡湯死亡意外 避免憾事

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「天冷好泡湯！」宜蘭縣礁溪鄉是溫泉勝地，最近卻接連傳出兩起泡湯引發心臟疾病造成死亡意外。宜蘭縣衛生局指出，將研議強制業者在個人湯屋，全面裝置「叫人鈴」，並呼籲業者每廿分鐘主動巡查個人湯屋，避免憾事發生。不過，業者表示，強制裝設「叫人鈴」可以溝通，但巡查會影響客人泡湯品質，甚至侵犯隱私，恐怕不可行。

礁溪離大台北地區近，泡湯消費也較北投溫泉等地便宜；每年進入秋、冬季節，天氣轉寒，就會湧入大量的泡湯客；溫泉季才剛開始，上個月十二日及廿六日就傳出兩起泡湯死亡意外。一起是單親父親帶兒子泡湯卻倒臥浴池，患有自閉症的兒子不知情而未能求救；另起是單人在個人湯屋倒臥，直到飯店人員巡房才發現，最終都回天乏術。

接連意外，泡湯安全引起重視；宜蘭縣衛生局指出，個人湯屋應設有「叫人鈴」，但消費者遇緊急狀況可以呼救，但現行法令並未強制裝設，縣府研議納入宜蘭縣營業衛生管理自治條例「湯屋設備檢查項目」，強制所有業者在個人湯屋設置。

籲每20分鐘主動巡查 業者：不可行

除了「叫人鈴」，縣衛生局呼籲，對於單人的泡湯客，業者應可每廿分鐘主動巡查湯屋一次，遇有狀況就能緊急處理，掌握黃金救援時間，避免憾事一再發生。

礁溪溫泉發展協會理事長李文欽說，其實礁溪的個人湯屋多有設「叫人鈴」，當然還是有少數「漏網之魚」，要強制裝設會造成業者成本負擔，衛生局需再作溝通，至於廿分鐘巡查的要求，會干擾與影響遊客泡湯品質，甚至造成隱私侵犯與衝突，實際上恐怕不可行。