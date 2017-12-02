〈北部〉苗栗茶創產值 再推仙韻貓裏品牌

2017-12-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗市生產的紅茶已打出「貓裏紅」品牌，最近再推出「仙韻貓裏」品牌，透過專業的茶品牌行銷、包裝、規劃與設計，建構苗栗地區茶產業品牌，苗栗市農期盼此品牌廣泛運用在各農會輔導生產的產品以及各項產業推廣活動上，為苗栗縣的農業加分。

因應茶園勞力短缺，苗栗市農會率先輔導茶產銷班茶園導入機械化管理，並啟用無人機協助病蟲害防治，昨天在南勢八甲「貓裏紅」紅茶產區舉辦示範觀摩會，苗栗縣長徐耀昌期待新科技能提高生產效率，吸引青年返鄉，為苗栗農業注入活水。

苗栗市農會總幹事謝錦明指出，苗栗市南勢八甲茶園面積三十多公頃，於一○二年開始獲行政院農委會協助，從產銷班重整、茶園肥培管理及病蟲害防治、茶菁契收通路的協調、茶園新植與更新之輔導、並打造「貓裏紅」紅茶品牌。

農會並舉辦苗栗縣「貓裏紅」優質紅茶評鑑競賽活動，今年邁入第四年；不但讓茶農田間管理方法改進，茶菁品質亦提升，價格也從原有每公斤十五元提高至今每公斤廿七元，茶農收益明顯增加。

苗栗市農會推廣部主任葉木成說，「仙韻貓裏」品牌，將逐步運用在苗栗茶產業上，春季為綠茶、夏季為東方美人、秋季為紅茶、冬季為酸柑茶及包種茶，也可由各農會廣泛運用在各項農產品品牌。

苗栗市農會昨天也頒獎優質紅茶評鑑比賽得獎者，其中特等、頭等、金質等獎，均由在地種植小葉種紅茶經驗豐富的銅鑼台灣農林公司獲得；另銀質獎有南庄鄉謝念霆、頭份市鄧國權茶園、台灣農林公司、頭份市廣欣茶行獲得。