〈北部〉60年前鐵馬進香 苗栗老照片展掀回憶

2017-12-02

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一甲子前，苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港進香，成為客家人獨有的進香文化。苗栗市公所昨天舉辦「苗栗客庄媽祖情老照片展」，找來當年參與鐵馬進香的耆老述說早期騎鐵馬南下進香的歷程：七十三歲曾清吉連八年騎鐵馬到北港進香，有次工作時從五樓摔下僅受輕傷，直呼媽祖保佑；八十一歲的謝鳳香，首次參加騎鐵馬進香時才二十多歲，全隊一百多人她是唯一的女生。

苗栗市長邱炳坤指出，為了找回這段隨著交通工具改變而即將消逝的歷史，苗栗市公所透過老照片徵集及尋人活動，徵集到二百二十二張珍貴照片，並進行當年參加耆老的口述歷史影像紀錄，逐漸勾勒出當年腳踏車進香活動的歷程。

邱炳坤說，在台灣腳踏車遂漸盛行年代，每年農曆三月媽祖聖誕期間，苗栗市、頭屋鄉、公館鄉的民間團體或個人就會開始招攬舉辦騎鐵馬到北港朝天宮進香祈福，因來回超過三百公里的路程，須翻山越嶺，相當艱辛。

住頭屋鄉曲洞村七十七歲的劉忠雄與七十二歲的范國達、六十八歲的徐清煥為同村鄰居，一起騎鐵馬南下進香。當領隊的劉忠雄說，當年同行者都年輕力壯，早上八點出發，下午四點到北港，一點都不覺得累，沿途他還信心喊話，鼓勵大家心中有媽祖，絕對可以騎到北港。

當年參與鐵馬進香的耆老說，當年參加者腳踏車前插天后宮令旗、左手臂掛臂章，頭戴白帽，身穿白衣、白褲、白鞋，除了是表彰媽祖聖潔外，由於進香行程日以繼夜，一身白在夜間行進時也較安全。老照片在公所三樓藝文中心展出，展期到明年二月九日。