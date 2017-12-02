〈北部〉他欠稅、ETC共30萬 800萬房產查封

2017-12-02

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕一名苗栗縣頭份市民因積欠ETC十萬餘元以及其他稅費廿萬餘元拒不繳納，名下價值八百多萬元的房屋遭行政執行署查封；另名新竹縣竹北市民也因積欠ETC近十萬元以及其他稅費卅七萬餘元拒不繳納，名下一千三百多萬元的豪宅差點被查封！

繼滯欠停車費及罰鍰案件的專案執行，法務部行政執行署擬定專案實施計畫，並行文通知所屬分署，昨天起全國同步執行，全面就滯欠車輛通行費義務人，祭出強制執行手段。

新竹分署表示，從一○三年一月國道計程電子收費正式啟動收費後，節省下的燃油、排碳、回數票用紙，所貢獻的環保效益雖相當驚人，然據新竹分署統計，竹苗地區截至十一月底止，尚有一○四六名車輛通行費未繳納義務人，甚至有同一義務人滯欠上千筆車輛通行費，其中某公司滯欠車輛通行費廿八萬餘元、其他稅費五十三萬餘元。

全國滯欠車輛通行費金額前五十名中，新竹分署轄區內有六名義務人，已被鎖定為重點強力執行對象。新竹分署執行人員昨天前往義務人戶籍地、通訊地及工作地現場執行，命義務人繳清欠繳車輛通行費。經該分署執行人員進行現場查訪、查封不動產等執行程序。

六名義務人中，新竹分署已查封其中一名義務人，他因滯欠ETC車輛通行費十萬餘元以及其他稅費廿萬餘元，以致位於苗栗縣頭份市的不動產遭查封；另名義務人因滯欠車輛通行費十二萬餘元及其他稅費一百五十二萬餘元，已辦妥分期繳納；另名義務人滯欠車輛通行費八萬三千多元、其他稅費近兩萬八千元，承諾於短期內繳清。

一名竹北市義務人經分署發函將查封其一千三百多萬元的不動產後，也承諾短期內繳清滯欠車輛通行費九萬五千餘元及其他稅費卅七萬餘元。