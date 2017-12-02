〈北部〉1據點1藥師 助長者用藥減量

2017-12-02

〔記者周敏鴻／中壢報導〕市府衛生局推動「整合型高齡友善藥事服務計畫」，今年共招募一八一家「高齡友善藥局」、推動一五一場次「一據點一藥師」活動，協助七千位有用藥需求的長者，讓長者們平均每日服藥的種類，從七．一五種下降到四．一二種，高度配合醫師處方用藥的比例，也從三．五％提升到五十五．八％。

衛生局統計，桃園市六十五歲以上的長者約佔十．二％，其中多數都有長期用藥的需求，但長者們用藥的來源五花八門，從醫師開藥、藥局購買、到朋友相互推薦等，常常有同一類藥物重複服用，或是藥物浪費等問題，無形間也增加了身體的負擔。

「整合型高齡友善藥事服務計畫」招募了一八一家「高齡友善藥局」、推動一五一場次「一據點一藥師」活動，讓長者可以就近向藥師進行用藥諮詢，衛生局統計，計畫推行至今長者們平均每日服藥的種類，已從七．一五種下降到四．一二種，高度配合醫師處方用藥的人數比例，也從三．五％提升到五十五．八％。

市長鄭文燦昨天出席成果發表會，他表示，今年的計畫共有七千位有用藥需求的長者參與，透過社區型的藥局加入形成用藥諮詢網絡，藥師可就近協助長者們檢視藥理是否互斥、劑量能否減輕、有無重複用藥的現象，幫助長者們解決各種用藥問題，同時改變用藥的態度，未來會持續推廣、讓更多長者們參加，全力營造安全的用藥環境。