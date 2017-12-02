〈北部〉「霸佔」110依社維法送辦 桃園首例

2017-12-02

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市五十歲凌姓男子酒後亂打一一○，甚至在十九分鐘內連續撥打十三通「無聲」報案電話，桃園警分局員警循線找到他，並依違反「社會秩序維護法」移請桃園地院簡易庭裁處，警方表示，這也是社維法從二○一六年六月修正公告實施後，桃園市首起因無故霸佔一一○被法辦的案例。

凌男上月二日連續打了五通一一○表示要報案，電話中他始終語焉不詳，對於員警詢問「你要報什麼案」，他不停鬼打牆回稱「你們吃案」，又說不清吃了什麼案，一直要員警「給我Line」，甚至反問員警編號揚言要檢舉；員警從凌男語氣聽出他可能酒醉，隨即播放勸導錄音要求凌男別再無故撥打一一○。

19分鐘連打13通「無聲」電話

不過凌男不聽勸告，隨後在十九分鐘內，連續打了十三通的「無聲」報案電話；警方表示，加上先前打的五通亂報案電話，凌男行為幾乎讓該線癱瘓超過廿分鐘，已經嚴重影響其他急需報案民眾的權益，由於他是以手機撥打，調閱相關資料後查出凌男身分，多次通知他到案說明都未到，日前偵訊後依違反社維法移請桃園地院簡易庭裁處。

凌男到案後供稱，近來因遭遇車禍事故又發生感情問題，當天心情低落又喝醉，知道自己有撥打一一○，但是過程已經不記得了，對於自己的行為感到很不好意思。

社維法自二○一六年六月修正公告實施後，台北、台中各有一件因無故亂打一一○、經勸導無效被法辦的案例，凌男則是桃園市首例，警方表示，依社維法第八十五條第一項第四款，可處拘留或一萬兩千元以下罰鍰，呼籲民眾切勿以身試法。