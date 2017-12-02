〈北部〉農舍蓋田中央 陳金德：沒說過可以

2017-12-02

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德昨日首度進入議會備詢，議員質詢重點仍圍繞農地議題；談及未來農業政策，陳金德指出，他從未說過農舍可以蓋在田中央，將請相關單位檢討出既能夠農地農用，又能管制農舍發展的政策，符合農地農用精神。

陳金德上任後，農地農舍議題的主張飽受爭議，他首度進入議會接受質詢，縣議員游祥德、楊順木等人對於違規農舍、退還房屋稅加價稅金、農舍興建等議題都表示關切。其中，薛呈懿議員砲火最為猛烈，她質疑陳金德，上任逾二十天，針對違規農舍開罰及拆除計畫在哪？

薛呈懿說，中央為了農地完整遏阻炒作，訂出農舍需臨路臨側興建，非農民想買農舍才會想蓋在田中央，縣府不能綁架農民製造對立，助長資本式炒作農地農舍價格，把農民推出來當農舍亂象的擋箭牌。

陳金德無法接受指控，他強調，就任後只做了兩件事，第一是退還違法加徵的房屋稅，第二是農舍需臨路、臨側規定只是行政指導，沒有約束力，但他從來沒說過農舍可以蓋在田中央。

陳金德表示，農業政策會彙整各界意見，會提出既能夠農地農用，又能管制農舍無限制發展的政策，但每塊土地都是人民財產，人民可依據法律所給的權利去做，至於違規農舍，將依照區域計畫法、都市計畫法等法令，縣府會訂定列管與裁罰原則，將另案向議會報告。

談到首度進到議會的感想，陳金德說，議員關心的問題與地方切身相關，除了農地，羅東轉運站及冬山河上游整治等也很重要，短時間能完成就盡力去做，長時間要規劃的就建立制度，這是他任內要做到的目標。