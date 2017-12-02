〈北部〉客家圓樓免費遊客增3倍 再推標租案

2017-12-02

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮客家圓樓是苗栗縣七大場館之一，不過之前因為場地使用問題與原承租業者打官司鬧上法院，雖然訴訟尚未有結果，不過自從十一月開放免費參觀後，客家圓樓遊客數暴增三倍，苗栗縣政府文化觀光局「打鐵趁熱」，在官司問題未解決狀況下再推標租案。

主管客家圓樓事務的苗栗縣政府文化觀光局客家事務科長何文琪指出，目前官司才結束言詞辯論，雖然未有結果，不過考量圓樓遊客數增加三倍，所以加緊腳步推出標租案件。

苗栗縣雖然坐擁許多自然觀光資源，但是造訪苗栗縣的遊客人數已經連續兩年跌破千萬人次，加上場館實施收費後遊客數銳減，苗栗縣政府於十一月開始開放場館免費參觀，其中原本最有人氣的客家園樓，從收費前約七千至八千人暴漲到十一月份的兩萬四千八百多人，增加程度驚人。

不過，苗栗縣政府去年配合促參條例，推動委外OT案四度流標，之後苗縣府改推標租案，將原本部分空間委外租給業者經營方式改為整棟出租，仍四度流標，引來原承租圓樓紀念品販售區的業者大動作提起訴訟，導致圓樓標租案屢遭波折。

何文琪說，這次標租後將先保留得標廠商資格，原則上以提供民眾多元化服務，營造客家圓樓為農特產品展售、文化創意及餐飲服務的優質休閒空間，促進觀光為目標，待官司案解決後，將再與得標業者討論實際上如何運用空間，讓最吸引觀光客的客家圓樓更有亮點。