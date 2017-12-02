〈北部〉國一湖口壅塞 擬開放服務區分流

2017-12-02

〔記者廖雪茹／湖口報導〕國道一號湖口交流道在尖峰時段總是塞爆，新竹縣政府研擬改善策略，其中，短期對策建請開放湖口服務區出高速公路，提前移轉交流道車流，直接進入新竹工業區西區；交通旅遊處表示，如經交通部國道高速公路局審查通過後，可望在明年試辦。

新竹縣政府、湖口鄉公所和高公局北區工程處等單位，昨天針對湖口交流道壅塞問題會勘商討，縣長邱鏡淳提出分流車輛的急迫性。交旅處處長李銷桂表示，由於國道主線容量不足，匝道為簡單鑽石型不敷使用，加上匝道儀控車流回堵，導致湖口交流道壅塞，尖峰小時約有八千到一萬的車流量，因此該處研擬短、中、長期改善策略。

短期新增替代道 可望明年試辦

李銷桂指出，短期對策中，關於聯絡道路的標誌、標線改善工程與相關導引系統，以及打除快、慢車道分隔島，以增加匯入空間，現由縣府執行中。建請高公局主導及改善的部分，包括拓寬匝道引道（增加車道）來加速車流，以及新增湖口服務區替代路徑。

李銷桂表示，若能開放竹北北上車流於湖口服務區出高速公路，經工業五路、榮光路進入新竹工業區西區，藉由替代路徑的分流，將可縮短旅行時間，減少匝道的交通量。對此，高公局回應原則上可以試辦，該處已針對服務區出入口位置、動線與交通衝擊，完成整體交通量與效益評估，將送高公局審查。

中期增高架道 長期盼五楊延伸

李銷桂表示，湖口交流道出匝道引道左轉平面道路時，因遇紅綠燈而容易塞車、回堵；因此，中期對策建議新增高架道路，以紓解左轉車流。對此，高公局表示因牽涉用地、交通效益等，將帶回評估。至於長期之道，則是爭取五楊高架延伸苗栗頭份。