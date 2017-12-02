〈北部〉汰換老舊大型柴油車 最高補助40萬

2017-12-02

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕鼓勵民眾淘汰老舊大型柴油客、貨車，降低柴油車對空氣品質的影響，民眾只要在明年十二月十日前，汰換一九九九年六月底前出廠的大型柴油客、貨車，最高可獲得四十萬元的補助。

市府環保局空氣品質保護科長蘇振昇表示，根據行政院環保署「淘汰老舊大型柴油車補助辦法」，車主淘汰一九九九年六月底以前出廠的大型柴油客、貨車，完成報廢、車體回收並檢附當年度有效行照，在明年十二月十日前向車籍所在地的環保局提出申請，就可獲得五萬到四十萬元不等的補助，補助金額依行照登載的出廠年月及車重區分，總補助經費高達五億元。

「越早換補助越多！」蘇振昇提醒，若是車主未能在第一波、明年十二月十日前完成汰換，第二波的補助金額將從五萬到四十萬元降至三萬到卅五萬元，若依出廠年月及車重區分，補助金額降幅約有二萬到五萬元，第二波的補助期限從明年十二月十一日至後年十二月十日止。

蘇振昇說，自開放汰換補助至今受理的案件共二五○件，目前已審查通過一九五件，其餘五十五件案件仍在審核中，目前已核發近百件的補助款。

安裝濾煙器 也可申請補助

此外，環保署也公告「大型柴油客、貨車加裝濾煙器補助辦法」，凡是一九九九年七月一日至二○○六年十二月底間出廠的車輛，只要安裝環保署認可的濾煙器，即可申請九萬到十五萬元不等的補助。