〈中部〉保護國寶16年 「北溝故宮」重整聲聲催

2017-12-02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台北故宮的文物五、六十年前曾貯存於霧峰北溝故宮，因此北溝故宮有著相當重大的歷史意義，朝陽科大一日舉辦研討會，前故宮院長馮明珠、國家文藝獎得主莊靈老師、地方文史工作者等都希望市府能儘速重整北溝故宮，成為一個園區，讓歷史能保留，重現北溝故宮風華。

朝陽科技大學昨天舉行「北溝故宮的重整與再生」學術研討會，邀請多位專家學者共同研討，當年國民政府來台，帶來故宮寶物，便是選擇在霧峰北溝暫存。

朝陽科大通識教育中心主任劉振維表示，由於故宮寶物相當珍貴，國民政府深恐寶物會遭中共轟炸而毀壞，因此選在霧峰吉峰村北溝約十公頃地點作為故宮文物暫存之處。

民國三十九年儲存文物的三個倉庫完工，四十二年北溝山洞完工，將寶物藏於山洞中，四十六年陳列室完工，直到五十四年外雙溪故宮完工，所有的文物全部移往新館，保護國寶達十六年的北溝故宮任務始告結束，因此北溝故宮相當具有歷史價值。

山洞列歷史建築

因為九二一大地震，倉庫、陳列室都崩塌，唯有北溝山洞仍矗立在歷史的河流中，在學者及地方文史家的爭取下，中市府於一○三年公告北溝山洞為歷史建築，但是一直未有重建的動作。

昨天的研討會，邀請到前故宮院長馮明珠、國家文藝獎得主莊靈等人，而莊靈則是護送故宮文物到台灣的前故宮副院長莊嚴的兒子，在北溝住了十六年，見證此一歷史。

馮明珠表示，北溝故宮的歷史記憶應該被保存，法律若許可，土地擁有者或是開發商，可將山洞遺址規劃並重建為故宮遺址園區，開發觀光並賦予經濟效益。此一規劃，中央及地方應支持，故宮應積極參與，民間力量應持續推動。

莊靈表示，北溝故宮有其歷史價值，目前雖已荒廢，但政府不應棄如敝屣，可以進行重建，將外雙溪故宮文物做成複製品或者是數位影音展示，也可展示一些歷史照片，並結合當地文化特色及特產，成為一個園區，有助於繁榮當地。