〈中部〉銀髮族健康菜 名廚進社區教烹調

2017-12-02

改變技巧提升美味 廚藝PK賽秀成果

〔記者蔡淑媛／台中報導〕常見長者營養不均，幾乎蛋白質缺乏，八成吃太鹹、九成愛吃肥肉，飲食重油鹹又甜，衛生局請來星級飯店六位名廚師進到九處社區，教婆婆媽媽卅六道銀髮族健康菜，利用烹調技巧提升食材美味，讓居家或共餐長者吃飽又吃巧，昨天還進行廚藝ＰＫ賽，展現好廚藝。

營養師針對社區長者營養調查，發現長者牙口不好、味覺衰退、食欲變差，營養不均衡，且普遍蛋白質攝取不足，嚴重恐有肌少症問題，容易跌倒、走路無力，提醒蛋白質必須攝取充足，同時要補充鈣質，奶蛋魚肉豆類不可少。

朝陽科大教授、前耐斯王子飯店西餐主廚陶冠說，長者烹調和口味都重油鹹，這次教社區媽媽以慢炒就能提出食材鮮味，不須太多調味料，以清蒸保持原味，同時切小塊就不用久煮，他也鼓勵長者只要能力許可，能自己動手做菜，增加身體活動量。

亞緻大飯店行政副主廚也推薦卅六道銀髮健康菜中的紅棗枸杞金針雞肉粥，紅棗、枸杞、金針加上去骨雞肉熬煮，食材本身就甘甜，不須使用過度調味料，且有大量蔬菜和豐富蛋白質又少澱粉，非常受長輩歡迎。

輔導教師、全國飯店李坤昌也推薦海味芙蓉蛋，食材有雞蛋、豆腐、蛤蠣、魚肉、芽菜等一起蒸蛋，很適合長輩食用。

衛生局邀請全國大飯店、長榮桂冠酒店、亞緻大飯店、兆品酒店、裕元花園酒店等六位名廚到九處社區或關懷據點教授，昨天社區展現廚藝成果，並由東勢區農會據點以南瓜海鮮羹、菇鑲珍八寶、水晶蛋捲獲得冠軍，負責掌廚的蔡媽媽說，家中八十歲婆婆愛吃滷肉、重口味，這次學習亨調新技巧，汆燙肉與菜，加上檸檬、洋蔥，不用太多調味料，婆婆就很愛吃。