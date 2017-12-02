〈中部〉擴大為媽祖文化祭 集集建醮開跑

2017-12-02

〔記者劉濱銓／南投報導〕集集鎮十二年一度建醮活動昨開跑，由於九二一地震當年即要辦理建醮，但因震災延後六年，且災後規模不如以往，為此，主辦建醮、祀奉媽祖的廣盛宮，特別將建醮擴大為媽祖文化祭，鎮民則為迎接久違宗教盛事，也將辦桌宴請親友，並於正式建醮期間五至八日齋戒茹素，祈求合境平安。

集集鎮傳統建醮十二年一度，惟同在境內的田寮、隘寮二里，因有獅頭山橫亙相隔，反而建醮週期是六十年一次，此次集集鎮公所也將邀請田、隘寮居民參與建醮，營造全鎮動起來的氛圍，凝聚向心力。

昨主廟廣盛宮舉辦媽祖文化祭暨建醮點燈儀式，縣長林明溱、鎮長陳紀衡及立委許淑華都到場參與，全鎮也都張燈，聯外路口則設置歡迎門牌樓，鎮上東、西二側的武昌宮、和平社區也分別設置醮壇，場面浩大。

廣盛宮表示，建醮是為祈求國泰民安，過去物資貧乏年代，鎮民都會趁此宴請親友吃平安餐，藉此互動交流，甚至還會發請柬，但隨著社會變遷、習俗式微，為讓民眾重新認識建醮，便擴大成媽祖文化祭，並在武昌宮舉辦書畫展。

擔任建醮榮譽副主委的鎮長陳紀衡則說，文化祭開跑後，廟務與執事人員就必須茹素，直到八日普渡開香，屆時歡迎周邊鄉鎮民眾一起逗鬧熱，吃平安餐，並祈求全鎮平安順利。