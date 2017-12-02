〈中部〉彰縣古蹟關帝廟重修 信徒捐款109萬

2017-12-02

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市縣定古蹟關帝廟重修工程目前正緊鑼密鼓進行中，難能可貴的是，各方信眾踴躍捐輸挹注工程款，其中由關帝廟聖帝會發起共募得一○九萬餘元，昨天舉行受贈儀式，由市長邱建富頒贈感謝狀，而為慎重起見，廟方還申請彰化警分局員警現場護鈔，引人矚目。

建於清雍正十三年（一七三五年）的關帝廟為縣定古蹟，原將要進行重修，不料今年二月其後殿文昌殿慘遭火噬，使得將近三千萬元的重修經費暴增到近四千萬元，再加上神像雕刻整修、廁所重建等內裝工程費，市公所至少需自籌二千萬元。

彰市長頒感謝狀 員警護鈔

由於關帝廟需龐大經費來辦理修建，信眾紛紛捐款挹注，其中關帝廟聖帝會、彰化市民權社區發展協會發起募款，並拋磚引玉各捐款十萬元，另外還有地方仕紳、社團、民代也都加入捐款行列，捐款人數高達一三○人，其中樂捐六千元以上就有一一六人，共募得善款一○九萬餘元。

昨天在受贈儀式上，市長邱建富頒贈黃金感謝狀給聖帝會，廟方為保護信徒樂捐的一○九萬餘元，還申請彰化警分局中華路派出所派三名員警進行安全維護，銀行方面也派員前來點收，再由員警全程護鈔。

預定明年11月底前完工

邱建富表示，關帝廟重修工程於八月開工，目前已完成三川殿、前左右迴廊及正殿原有屋面拆卸、運棄等工程，施工進度比預定超前三﹒六一%，預定明年十一月底前將可全部重修完成，完成他卸任前完工的心願。