〈中部〉外語領航員上線 桃米樂接外國客

2017-12-02

配合新南向 歡迎東南亞遊客

〔記者佟振國／南投報導〕讓世界走進桃米！南投縣埔里鎮桃米休閒農業區昨舉行二○一八年新品及創新服務發表會，最大亮點是與國立暨南國際大學合作培訓十四位僑外生及在地新住民成為外語領航員，能即時提供英、日及東南亞等國七種外語服務，讓桃米休閒農業區國際化邁進一大步。

以豐富自然生態、有機產業連續兩屆獲得農委會評鑑優等的桃米休閒農業區，不僅受國內民眾青睞，也積極爭取國外遊客造訪，但最難突破的就是外語接待問題。

暨大僑外生、新住民協助導覽

因此，暨南大學配合政府新南向政策，由觀光休閒與餐旅管理學系協助桃米休閒農業區推動外語領航員計畫，召募在校的僑外生及在地新住民，授與卅小時的導覽解說訓練，讓學員對桃米有基本認識，進一步協助休閒農業區的導覽解說服務，首批十四位外語領航員昨正式授證上線，可提供英、日、泰國、印尼、馬來西亞、越南、粵語等七種語言的接待服務。

「這是最快速有效提升社區外語接待能力的策略。」暨大觀餐系教授曾喜鵬認為休閒農業區要走向國際化，卻一下子找不到那麼的外語人才，暨大有七百多位的僑外生，遠嫁來台的新住民也具備母語能力，何不善加利用這項豐沛的人力資源？未來暨大還要成立外語領航社，持續培訓更多具備外語能力的導覽解說人才。

桃米休閒農業區協會執行秘書李盈盈指出，過去休閒農業區因外語接待能力不足，而放棄接待外國遊客的機會，現在有了外語領航員，未來將更有信心開拓國際市場，讓世界走進桃米。

從印尼嫁來台灣的韓雅妮，是十四位領航員中唯一的在地新住民，非常認同這項服務措施，也希望家鄉同胞能來桃米觀光，感受當地完善的旅遊服務品質。

至於推出的新品包括「桃米休閒農業區遊戲書」、「桃米DIY伴手禮」、「雙語網頁」、「桃米遠足手做便當」，也都是結合在地農特產品、特色景點而設計，讓遊客到桃米一遊收穫滿滿。