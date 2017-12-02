〈中部〉（嘉縣）民雄路旁空樹穴凸起 恐成騎士殺手

2017-12-02

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕嘉義縣民雄鄉三興村三豐路南側，銜接鄉道嘉一○六之二線往松山村的二百公尺路段兩側七十八棵行道樹，疑因遮蔽日照，阻礙路旁鳳梨作物生長，植栽三年來陸續被移植，留下六十九個突出路面十公分高的空樹穴，汽機車通行若不慎擦撞，恐釀交通意外成為隱形殺手。

民雄鄉公所建設課長李紹誠表示，三豐路路幅二十四公尺，目前留存的空樹穴緊鄰慢車道，確實易影響道路交通安全，傾向動用小型工程款，拆除樹穴後改鋪瀝青，惟地方盼顧及景觀，能補植較矮樹種，下週會勘商討改善之道。

有村民反映，三興村位於中正大學特定區，三豐路周邊宿舍林立，學生、民眾往來頻繁，每個樹穴長、寬各一．一公尺，若因起霧或雨夜而視線不佳，騎車偏移車道去擦撞 樹穴，可能導致車禍事故。

三興村長莊柏桐建議，可種較低矮的樹種，如靠近中正大學東側門的路旁栽種三十多棵桂花樹，最高一公尺的植株高度不影響旁邊農田的鳳梨生長。

另，內政部營建署去年補助五千一百多萬元，在新港鄉東北側增闢六○三公尺的「嘉民北路」，今天上午十點半舉行通車典禮，鄉公所迎請新港奉天宮媽祖巡安祈福，還有免費風箏DIY與發放平安糕，通車後，古民村等聚落居民至縣道一六四線來往通勤通學，可節省五分鐘行車時間。