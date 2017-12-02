〈中部〉（雲林）長青食堂蔬食好吃 共食老人倍增

2017-12-02

〔記者黃淑莉／雲林報導〕大埤怡然社區長青食堂是全縣唯一蔬食料理食堂，開辦半年多共餐人數從三十多人增為六十人，許多鄰近社區長輩慕名而來，還有多位長輩吃了覺得身體更健康。

怡然社區理事長陳清朋指出，社區七、八十歲以上長者很多，因子女在外地工作，長輩們為了方便及省錢三餐都隨便吃，經常吃醬瓜、醬筍配飯，長期下來營養不良，為了照顧長輩們的健康，社區在今年五月開辦長青食堂。

陳清朋表示，社區原本煮葷食，二個月後一位旅外的傑出企業家得知社區開辦長青食堂主動與社區連繫，希望社區能煮蔬食，他願意長期贊助白米，原本擔心蔬食長輩不願意吃，詢問後大家都說可以，七月起開始改為蔬食。

社區因經費有限，陳清朋妻子、女兒陳莉蓁也一起協助食堂運作，陳莉蓁甚至找來對蔬食料理很有研究的好友劉培勤幫忙料理，果然她煮的蔬食讓長輩都讚不絕口，甚至有人吃不出是蔬食。

陳清朋指出，開辦半年多來共餐的長輩從三十多人增加為六十多人，每天四菜一湯，雖然是蔬食，菜色不輸其他長青食堂，甚至獲得雲林縣衛生局老人餐飲美食競賽第三名殊榮，大埤鄉各社區還專程前往觀摩，甚至有附近社區長輩慕名到怡然長青食堂吃飯。

88歲嬤幫撿菜 愈吃愈健康

八十八歲游顏錦阿嬤兒女都在外地工作，以前阿嬤三餐都吃很簡單，且有空就去挑撿蔥葉賺錢，到食堂用餐一、二個月覺得變得更健康，兒子要她放棄工作到食堂當志工，現在阿嬤每天一早就從住家走路到食堂幫忙挑菜、洗菜，用完餐後再回家。