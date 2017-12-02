〈中部〉手工製榻榻米 嘉縣剩2家老店

2017-12-02

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕榻榻米是老一輩人的共同生活記憶，隨著西式彈簧床平價化後，榻榻米使用人口減少，嘉義縣竹崎鄉、朴子市共剩兩家業者堅持手工縫製榻榻米，其中，竹崎鄉八十五歲的邱波經營疊蓆行已五十七年，他說，只要用心製作、堅持品質，不怕客人不上門，其手工技藝吸引民雄文教基金會人文攝影班成員去拍攝，用鏡頭記錄老店日常。

85歲師傅好手藝 攝影愛好者搶拍

邱波說，十六歲時家逢變故，自梅山鄉搬到竹崎街上學技藝，從搬運稻草捆、送貨等苦力活學起，二十六歲開業；他回憶，竹崎有阿里山森林鐵路行經，竹崎街區與奮起湖開設多家日式旅社，讓伐木工人或旅客住宿，榻榻米多銷往旅社作修補或更換，民國七○年代後，隨著彈簧床興起，榻榻米需求銳減。

邱波表示，製作榻榻米要挑選中間夾層的「草底」，以往要用稻草縱橫交疊五層，營造厚度，目前則有兼具防水與耐用的日本進口木屑發泡底可供選擇，他因長年蹲坐縫製榻榻米，導致腰痠、手痛，眼睛也曾白內障開刀治療，但仍不願退休，只是惋惜沒有人要傳承，覺得可惜。

民雄文教基金會人文攝影班老師魏三峰說，榻榻米的稻草香是小時候的回憶，它有軟硬適中、可坐可臥的特性，很耐用，規劃明年三月在嘉義地檢署舉辦攝影成果展，讓民眾透過影像了解疊蓆製作歷程。

61歲男承父業 開發午安枕新產品

朴子市六十一歲的榻榻米師傅鄭順興，二年前自衛生福利部朴子醫院復健師退休，接手父親鄭老飯的事業；他說，榻榻米床墊目前多半是一般家庭添購使用或修補損壞之處，少有旅社或飯店進貨，他陸續開發午安枕、靠墊、杯墊等產品，枕頭以泡棉製作縫邊底層，中間加稻草墊高，人體的熱氣可經稻草空隙排出，是天然又會「呼吸」的枕頭，曾在六腳鄉灣北村、朴子市順天里社區活動中心教民眾製作，傳承技藝。