〈中部〉中橫臨三七便道 明年可望開放中巴

2017-12-02

〔記者李忠憲／台中報導〕中橫臨三七便道明年可望開放中型巴士！市長林佳龍昨日前往中橫台八線青山上線視察時表示，在安全無虞下，明年將可採「認車不認人」方式，開放中型巴士通行，促進地方繁榮。

市長林佳龍極力推動和平專案，昨日上午率局處首長到和平進行成果發表，下午一行人則前往台八線臨三七便道青山上線處，針對青山上線修復通車及臨三七便道開放乙類中型巴士通行聽取簡報，了解進度。

市府交通局表示，目前中橫青山上線植被狀況已大致恢復到九二一大地震前，狀況良好。中間雖有廿處明顯剪裂帶，有明顯落石，但可透過施作明隧道及短隧道來解決，因此有機會可以修復通車。而臨三七便道路況良好，路寬有六米，明隧道高有五．一米，中型巴士雙向可安全通過。

林佳龍表示，台八線復駛已將是可實踐的承諾，臨三七便道在確認安全無虞後，可望在明年開放乙類中型巴士通車，採認車不認人方式，藉此促進觀光及地方繁榮。

他說，青山上線透過衛星定位以及無人機，得知全長十八公里，全毀處約二．一公里、部分毀損約三．二公里。為使梨山、谷關地區民眾有另一條安全回家的道路，市府將全力向中央爭取青山上線修復工程，先進行可行性評估。

公路總局︰評估報告在明年九月出爐

公路總局二工處處長陳敬明則持保留態度並表示，臨三七便道目前執行中橫三年十億計畫，針對廿二處易發生土石流或地質複雜處興建明隧道，目前只剩五處明隧道及一座鋼橋，預計明年六月完工。是否開放乙類大客車通行以及通行對象，今年底將與台中市政府籌組公正客觀的評估委員會進行專業評估，公路總局也會尊重評估結果；立法院針對中巴通行將從明年七月進行可行性評估，評估報告在明年九月才會出爐，到時若說開放就會開放。

谷關工務段段長吳銚堂則說，台八線青山上線評估進度預計一一四年進入安定期，將依據立法院交通委員會今年四月考察結論，將地貌變異分析時程縮短二年，完成後立即進行可行性評估研究作業。