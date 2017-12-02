〈中部〉21處潛力風場 魏明谷：綠能招商有成

2017-12-02

〔記者顏宏駿／彰化報導〕「二○一七台灣風能協會會員大會暨學術研討會」昨天在彰化縣的大葉大學登場，產官學齊聚一堂，一同探討台灣風力發電發展。

盼「風頭水尾」變成「電頭水尾」

這場研討會由台灣風能協會、大葉大學管理學院、彰化縣政府共同主辦。縣長魏明谷表示，彰化縣擁有得天獨厚環境條件發展風場，經濟部能源局評定的全台三十六處優良離岸風場，就有二十一處風場集中在彰化外海，顯見彰化相當適合開發離岸風力發電，目前綠能招商已有可觀的成果，期許未來能將「風頭水尾」將變成「電頭水尾」，居民走路有風、頭上有光。

他說，彰化以達成「風光大縣」為目標，以彰化漁港為核心，擘劃毗鄰彰濱工業區約一百二十公頃土地，發展成為全國綠能發展與應用示範區，包括「離岸風電運碼頭」、「綠電認證中心」、「人才培訓練中心」、「智慧無人車測試場域」、「複合智慧倉儲」、「光電智慧廠房」等。

魏明谷指出， 彰化「有風無颱、有雨無災」，擁有發展風力、太陽能發電的氣候優勢，中台灣的台中、彰化又是台灣精密機械產業的重鎮，未來綠能產業結合精密機械產業，二者相輔相成，必有加分作用。

經濟部能源局主任秘書蘇金勝強調，今年是離岸風力發電元年，上緯公司在竹南的海洋示範風機已正式商轉，廿四個開發案已有廿個通過環保署環評，可開發量已超越目標量，加上歐洲風力發電進入新里程，成本大量降低，都讓大家對兼顧減碳、經濟發展、電價合理化的離岸風力發電更有信心。