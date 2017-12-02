〈中部〉投縣131線埔里牛洞段整治 綠營促建明隧道

2017-12-02

批縣府建防落石網 治標不治本

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮縣道一三一線牛洞路段發生落石砸車釀一死悲劇，縣府前天會勘決議架設雙層防落石網，立委蔡培慧辦公室昨天也邀中央相關部會進行會勘，認為防落石網治標不治本，仍建議興建明隧道，爭取中央專案災修補助，民進黨縣黨部主委陳昭煜更批評縣府搶在前一天會勘，卻又決定治標不治本的工法，更是典型的「割稻尾」行為。

工務處回應考量該路段地層

縣府工務處長陳錫梧則表示，基於該路段的地層關係，若設明隧道恐無法落樁，且使地質更不穩定，經工程顧問公司評估建議架設防落石網，估計工程經費三千三百萬元，下週向中央提報專案災害補助，期盼中央能給予補助，縣府希望儘快改善道路安全，並無任何政治目的，也歡迎中央或地方民代一起關心南投的需求，為民眾爭取更好建設。

蔡培慧辦公室昨邀交通部公路總局、經濟部地質調查所、林務局南投林管處、縣府、魚池公所等單位會勘埔里牛洞路段，民進黨議員陳昭煜、許阿甘、廖志城及埔里、魚池兩地居民多人前往關心。

經濟部地調所技士謝有忠表示，該路段於民國一○一年已劃定地質敏感區，建議未來相關單位執行工程計畫時須做地質檢測，才能決定採用何種工法。

蔡培慧辦公室主任秘書曾煌棊則認為落石攔截網治標不治本，希望縣府能與中央研究討論確實的解決之道，地方居民也希望原地興建明隧道，建議由縣府向行政院公共工程委員會提報專案災修工程，經費由中央全額負擔，也能解決縣府財政窘境。

民進黨縣黨部主委陳昭煜也強調，魚池鄉公所早在今年二、四月多次行文縣府盼改善牛洞路段落石問題，卻得到沒有經費的答覆，十一月十九日發生落石砸車憾事後，他透過行政院中辦副執行長湯火聖、立委蔡培慧辦公室尋求中央協助，廿三日即決定昨天辦理會勘，縣府搶先一天會勘，財政困難，卻能「擠出」三千三百萬元架設防落石網，是典型「割稻尾」的行為。

工務處長陳錫梧解釋，牛洞路段改善工程規劃設計評估是今年的開口合約廠商，三千多萬工程款則要列入一○七年預算，並不是今年度的經費。