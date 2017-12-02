〈中部〉志工互助 嘉市規劃發行時間貨幣

2017-12-02

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會定期會昨天市政總質詢議程，議員蔡文旭建議，面臨少子化、人口高齡社會，可比照瑞士等國設置「時間銀行」，讓志工存下服務時數，等本身有需要居家照顧、送餐時，可將時數換成別的志工替他服務，志工獲得回饋，鼓勵更多人加入志工，政府也能節省長期照顧支出；市長涂醒哲答詢表達認同，強調當志工除有充實感，未來有長照需要，也有人能為己服務，已請社會處規劃。

市府社會處副處長曾建福表示，弘道老人福利基金會有類似制度，推動全國互助連線，範圍侷限該基金會的志工及會員；在市府、市衛生局擔任志工的一名王姓民眾說，如果有志工回饋機制，可讓人覺得辛苦付出有回報。

曾建福說，嘉市志工總人數現有一萬○三百八十五人，六十五歲以上的三千一百六十八人，各有專長，將規劃互助機制與平台，讓網絡內志工可提出需求，經平台媒合提供關懷長者、陪同外出、送餐、簡易修繕、清潔等，另發行時間貨幣，市民投入志工可用電子票證儲存時數換取服務，也研擬結合商家提供商品交換。

中華聖母基金會執行長黎世宏表示，早期「志工存摺」也是類似概念，但想要落實，重點須將所有提供服務及可兌現時數的單位整合，否則在甲醫院當志工的時數無法到乙醫院提領，或者嘉市志工時數無法到嘉義縣提領，老年需要的服務項目在單一個兌現單位又無法滿足，就難達成預期效果。