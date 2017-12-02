〈中部〉雲林議員選舉提名22席 斗六、虎尾競爭激烈

2017-12-02

〔記者林國賢／雲林報導〕民進黨雲林縣黨部公告明年縣議員、鄉鎮市長提名辦法，縣議員將提名廿二席，爭取過半席次；鄉鎮市長全額提名，並有現任優先條款，本月六日至十日開始登記，明年一月底前完成初選作業。

鄉鎮市長全額提名 現任優先

國民黨方面，雲林縣黨部書記長郭侑彥表示，縣議員、鄉鎮市長提名已展開徵詢作業，將等縣長提名完成後，展開提名作業。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，縣議員、鄉鎮市長提名辦法前天已獲黨中央核准，各選區若登記人數超過提名人數，會先進行黨內協調，協調不成再以「全民調」初選。

廖丁賜說，縣議員部分斗六區提名五席、斗南區三席、虎尾區四席、西螺區三席、台西區四席、北港區三席，斗六、虎尾、台西都有一席婦女保障名額；北港、斗南、西螺提名未達四席，未設婦女保障名額，但婦女參選人民調將會加權。

鄉鎮市長部分現任且爭取連任的九鄉鎮將優先提名，其他十一鄉鎮則視登記情況辦理初選，原則上全縣廿鄉鎮市都會提名參選人。

廖丁賜表示，黨員領表與登記地點在雲林縣黨部，縣議員、鄉鎮市長登記十二萬元、保證金十二萬元，民意調查費用廿萬元。

據指出，黨部雖預定提名過半廿二席，但有意參選人數眾多，幾乎各選區都會超過預定提名人數，競爭將會非常激烈，尤其斗六、虎尾二選區被視為超級戰區。

雲林縣議會有四十三席，本屆民進黨有十四席、國民黨有六席；鄉鎮市長民進黨有十二人、國民黨則只有斗六市長一席，其餘均為無黨藉。