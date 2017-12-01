〈南部〉全晉實業 打入四國際品牌布料供應商

2017-12-01

〔記者楊金城／學甲報導〕全晉實業最近在學甲投資八億元興建彈性不織布工廠，已開始量產，在新營、學甲的三座平織布、不織布工廠約有四百名員工，老闆鄭元隆堅持僱用台灣員工，不用外籍移工，把就業機會留給台灣年輕人，相當特別。

而全晉的平織布打入adidas、Nike、Under Armour、Columbia四大國際品牌運動休閒服飾的布料供應商，年搶廿億元以上訂單，猛賺外國人的錢，雖未上市上櫃，但以小搏大，市府經濟發展局形容全晉是台灣企業中又一世界級的隱形冠軍。

全晉根留台灣，除了在台灣設廠外，也前進越南設廠，老闆鄭元隆把員工當成公司重要資產。他也說，僱用外籍勞工或許能帶來較高的利潤，但台灣勞工素質高、效率好，因此不會為了省人事成本而犧牲品質，公司員工流動率都在三％以下。

四十五年次的鄭元隆，老家在新市區，十六年前，全晉第一次接到打入adidas布料訂單的機會，鄭元隆回憶說，那時adidas下了二百萬碼（一件衣服約使用一碼的布料）的訂單，他要求品質，做不好就丟掉，做了四百萬碼的布料，再選品質最好的二百萬碼布料，準時交貨，硬是比其他布料供應商還好、還快，讓買家大為驚奇。

鄭元隆說，當時告訴員工做不出來就要有關門倒閉的心理準備，貨是趕出來了，但這攤生意，讓鄭元隆不但沒賺到錢，還倒賠一千多萬元；不過，全晉也把握住這次機會，展現實力，隔年adidas就下了六百萬碼的訂單，全晉都能準時交貨，品質最好，其後逐年訂單量攀高，至今一年就交四千萬碼布料給adidas，並敲開Nike等大品牌的布料供應鏈。