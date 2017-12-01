〈南部〉農用、家用水井納管 台南不跟進

2017-12-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了保育地下水資源，水利署修正「地下水管制辦法」，讓地方縣市有法源依據實施水井納管政策，包括早年既存的農用、家用水井都要申報，水權登記費要二千七百元，否則一旦查獲將罰款，引發民眾質疑政府變相「搶錢」，地方政府亦是各彈各的調，高雄市與台中市相繼實施，台南市則不打算跟進，認為這項法令很難全國適用。

據了解，行政院長賴清德在台南市長任內對於中央這項政策有不同見解，因為南市地層下陷情況已穩定縮小，又有水庫水源挹注，地下水抽引問題不像其他沿海縣市嚴重；此外，納管申報政策是否能確定納管後比納管前的實際抽水量更少，否則投入大量人力物力，只是讓大量違法水井「就地合法」，而無法達到防治地層下陷成效，經水利局綜合評估報告後即裁示暫不推動。

水利局表示，「地下水管制辦法」並未強制規定縣市實施，南市環境現況並沒有改變，「除非中央另訂新法，否則目前不會實施。」

水利局︰納管將耗費龐大人力稽查

水利局不諱言指出，早期家戶幾乎都設抽水馬達抽引地下水，淺層地下水影響不大，若要推動水井申報納管政策，全市起碼十幾萬戶，勢必耗費龐大人力與時間稽查，可是「一萬戶家用水井可能不及一個工廠大戶違規抽引地下水」，因此目前作法是鎖定重點目標稽查，協助輔導農用養殖戶利用循環水系統養殖以減少抽引地下水，對症下藥防止地層下陷。

水利署於一○四年及今年修正「地下水管制辦法」，讓地方縣市有法源依據實施水井納管政策，經濟部亦頒布「水權登記收費標準」規定，每件水權登記案件收取規費二千七百元（履勘費一千元、登記費一千二百元、水權狀費五百元）；高雄市公告管制區受理至明年九月三十日，台中市受理至明年十二月三十一日，逾期未申報且經查獲，可依「水利法」最高開罰六萬元，並限期自行封填水井。