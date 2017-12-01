〈南部〉大佛前搖滾 「梅好音樂會」明登場

2017-12-01

〔記者吳俊鋒／左鎮報導〕大佛不只普拉斯，也可以很搖滾！

來噶瑪噶居寺 喝咖啡看特展

左鎮的二寮日出，是台南市元旦曙光的重要景點，西拉雅國家風景區管理處與附近的噶瑪噶居寺合作推出「梅好音樂會」，這個月起的每週六於大佛像廣場接力演出，熱鬧搖滾，現場也打造浪漫氛圍，品嚐手沖咖啡、紅藜茶，迎新許願之前，先來年終祈福，還有國內罕見的文武百尊立體壇城特展，以多樣的活動內容，邀請民眾同遊。

西拉雅風管處長張隆城表示，轄內的噶瑪噶居寺內部建築精雕細琢，是難得的藝術殿堂，因此特地結合，策劃系列的佛前音樂饗宴，歡喜迎接即將到來的二○一八。

本月份四個週六都有表演

風管處昨天在噶瑪噶居寺舉辦造勢活動，梅好音樂會將於本月份的二、九、十六、二十三日舉行，當天下午三點浪漫登場，每週規劃不同的演出內容，包含搖滾、不插電、東西方經典等曲風，並且邀請在地業者共襄盛舉，送上暖心咖啡香。

活動期間也提供梅花造型的祈福卡、讓大家寫下「梅」好心願，西拉雅風管處歡迎各界屆時到噶瑪噶居寺一遊，當個「浪漫咖」，感受視、聽、嗅、味等「四覺」饗宴。

噶瑪噶居寺配合活動，還推出全台罕見的文武百尊立體壇城特展，集結印度、不丹的國寶級師傅手工創作，各有獨特典故、寓意，現場安排寺內人員進行解說，帶領民眾了解其中奧秘。

另外，每個活動日當天晚上六點，將由活佛仁波切在文殊院傳授禪修，引領民眾體驗難得的心靈之旅。