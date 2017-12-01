〈南部〉解決旗山溪洲地區淹水 抽水站動工

2017-12-01

〔記者黃佳琳／高雄報導〕去年梅姬颱風來襲，旗山溪洲地區十二小時降下四○二毫米雨量，造成溪洲地區大淹水，市府啟動「旗山鯤洲、新光抽水站改建工程」，預計明年汛期能投入使用，屆時將能大幅提升溪洲地區一帶社區防洪功能，避免淹水夢魘再現。

水利局表示，溪洲排水、鯤洲排水及新光排水為旗山大溪洲地區主要河道，去年淹水問題重現後，根據該地區排水系統檢討報告，發現淹水問題主要是分洪箱涵能量不足及抽水站能力不夠，經行政院南服中心執行長黃義佑、立委邱議瑩等向中央爭取經費後，昨由市長陳菊主持動工典禮，期提升該地區防洪保護標準，減緩當地淹水問題。

目前鯤洲及新光排水設置抽水機組，抽水量每秒僅約○．九立方公尺，而且抽水管需爬升堤防，影響抽水效能。

未來鯤洲抽水站及新光抽水站改為固定式，預計明年八月完工，完工後最大抽水量每秒分別可達三立方公尺及六立方公尺，可確保堤後排水順利排出，並降低渠道水位。

另針對溪洲排水問題，則將於台廿九線坑角溝處，設置二．七公尺乘二．八公尺、長一○四三公尺的山區逕流分洪箱涵，預計分流每秒約十五．八立方公尺流量，將山區洪水藉由分洪箱涵沿台廿九線，直接排入旗山溪，不流入市區，預計今年十二月底開工，明年初完工，分流後可大幅減輕溪洲排水及溪洲抽水站負擔。