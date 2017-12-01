〈南部〉苓雅迷迷村 亞洲最高壁畫啟用

13層樓高 美國藝術家創作
〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府打造「苓雅迷迷村」，十五國藝術家彩繪三十面大型壁畫，成為全國首座大型藝術壁畫社區，尤以美國藝術家Mona Caron創作十三樓「亞洲最高壁畫」，昨天與社區居民一起歡喜啟用，以向上生長的紫錐花以及美麗飛行的蝴蝶，意喻台灣的成長與生命力，將挑戰台灣城市品牌獎。
苓雅區長陳進德創辦「高雄苓雅國際街頭藝術節」，請來十五國藝術家搭乘大型吊車，高空彩繪三十面大型壁畫，翻轉苓雅區四十多年老舊社區，打造為「苓雅迷迷村」，象徵迷幻又迷人，預計將打造一百面大型壁畫。
坐吊車 高空彩繪30面壁畫
最受矚目的是美國藝術家Mona Caron創作五福路十三層大樓，來台前先了解台灣的國際地位，以紫錐花與蝴蝶為主題，紫錐花象徵台灣人民刻苦耐勞、旺盛活力，堅韌不斷向上生長，蝴蝶則隱喻台灣的生命力，突破困境與世界接軌，在世界各地發光發熱。
Mona Caron從事大型藝術壁畫二十多年，曾於巴西創作三十層高樓，這次來台創作一個月，昨與社區居民一起歡喜啟用，凱旋里長錢雲徽等人獻花感謝，讓她感受高雄人的熱情活力，是她感動又難忘的回憶。
民眾穿梭其間處處驚奇，尤以一千元鈔票壁畫夯爆，原本有四個小朋友，刻意少畫一個人，由民眾大玩創意，打卡、照相high翻天，衛武里長邱秀迷表示，彩繪點亮老舊社區，變得繽紛亮麗，感受生氣蓬勃，看了心情愉快，人也活潑又快樂。