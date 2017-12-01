〈南部〉3500萬回饋全刪 崁頂焚化爐挨批「亂源」

2017-12-01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉焚化爐回饋金連年減，今年回饋金較去年再下滑五百萬元，受不了焚化爐效率低落的鄉代會，竟大砍鄉公所近三千五百萬元焚化爐回饋金預算，認為焚化爐回饋金造成所會間摩擦，已成鄉內「亂源」。

103年曾停爐22次 今年回饋跌破4千萬

崁頂焚化爐近年焚燒效率每下愈況，一○三年停爐廿二次，一○四年給崁頂鄉的回饋金僅四千七百萬元，一○四年稍有回升，去年又因屢屢停爐長期維修，導致今年首度滑落低於四千萬元門檻，不堪其擾的縣府環保局，要求代操作的台糖公司斥資逾兩億元全廠大翻修，從年中開始停燒，經換算回饋金僅三四八二萬元，成史上最低。

崁頂鄉代會本週審查鄉公所總預算，針對焚化爐回饋金部分全部刪除，經三讀通過，鄉公所已無法增減，只能在與縣府協商完畢後，申請召開臨時會重新審議，否則全鄉福利津貼、地方社團補助將無法發放。

地方盼「定額」回饋 環局指不見得有利

鄉長林光華形容，每年編列預算就像「拆炸彈」，今年還創下史上新低，鄉代會不是凍結、而是刪除，將與縣環保局官員會面協商，要求正視地方希望的「定額」回饋金，採焚化爐滿載九成的需求計算。

崁頂焚化爐效益低落，回饋金逐年減少，鄉代會採用刪除方式要求縣府正視，主席郭茂良說，全體代表皆贊成刪除回饋金，以此表態要求縣府承諾嚴格監督台糖營運效率，若因此造成所會間摩擦，「兩害相權取其輕」，將圍廠封鎖垃圾進場，請焚化爐覓地重建。

縣環保局指出，焚化爐大修後，明年將以近乎全新設備方式運轉，效率會大幅提高，鄉代會不必擔心回饋金不足導致鄉內預算無法編列問題，回饋金最高曾突破六千萬元，採定額制不見得比浮動計算有利。