〈南部〉佳里國小120週年 票選校慶Logo

2017-12-01

〔記者楊金城／佳里報導〕佳里國小滿一百廿歲，在佳里地區培育無數校友遍及海內外，昨天全校一千五百多位學生票選一二○校慶LOGO，展開一系列校慶活動，明年三月十七日舉辦校慶園遊會，歡迎各界校友回「佳」做伙呷百二。

溪北最老小學

南市溪北今年有一八九八年創校的佳里、鹽水、麻豆、白河、新化、善化六所小學，是溪北最老小學。佳里國小前身是日治時代的嘉義國語傳習所蕭壠分教場，當時在金唐殿授課，同年一八九八年創立佳里公學校，佳里國小校長康瑞中說，一生一次同慶二甲子，真是值得慶賀的大喜事。

佳里國小為舉辦一百廿週年校慶，更成立一百廿週年校慶籌備委員會，由現任佳里國小校友會理事長、台南市體育總會理事長劉福財擔任籌備主委。

佳里國小校慶系列活動從校慶LOGO徵集活動起跑。LOGO設計由親子共同設計完成，元素包含學校特色及一二○的內容在裡面，最後從近四百件作品中選出八件作品，昨由全校教職員、學生進行投票，學校特別布置選舉投開票所並製作選舉公報、選票，讓學生體會民主課程，票選出的最佳作品，將會印製在紀念Ｔ恤、校慶宣傳。

全校教職員、學生進行投票

除了LOGO徵選外，學校將舉辦一系列的校慶活動，如明年二月佳里國小傳奇校友盃足球賽、三月跳蚤市場、尋根溯源化妝社區健走、科學教育闖關活動、林忠佐師生書法暨校友周伯璨先生藝術展、校友說故事、學生才藝音樂會、老照片展、三代同堂趣味競賽以及校友齊聚呷百二等活動。