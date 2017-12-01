〈南部〉62所國中獲補助 將設生活科技教室

2017-12-01

率全國之先 投入1326萬元

〔記者劉婉君／台南報導〕因應十二年國教新課綱將新增科技領域，台南市率全國之先，投入一千三百廿六萬元補助全市六十二所國中「生活科技教室」教學設備，近日將陸續送抵各校，預計明年二月開始，全市各國中將開辦科技領域的前導課程，以利新課綱實施時可以順利銜接。

新課綱 國中每週兩節科技領域課

新課綱實施後，國中每週將有兩節科技領域課程、高中則為八學分，南市目前除了在新興國中有教育部補助成立的「自造教育中心」之外，僅佳里國中、金城國中等部分學校有單點的自造者基地或科技自造教室，教育局已以市預算發包採購雷射雕刻／切割機、無限模組化機器人套件、3D雙色列印機等設備，將依照各校的學生規模分配，助全市國中全面成立生活科技教室。

下學期開始 安排相關課程

教育局主任秘書蔣銘娟表示，生活科技教室第一階段以科技應用設備為主，教育部國教署未來也會陸續補助各校手工具、電動機具等基礎設備，預計下學期開始，南市各國中就會開始運用彈性時數安排相關課程，帶學生入門，希望各國中在設計課程時，應結合鄰近國小的發展，讓學生的學習可以繼續加深加廣。

至於師資方面，根據教育局盤點，目前國中領有生活科技證書教師有九十人，而有意願進修生活科技第二專長學分班的教師有一百卅三人，其中第一批將有六十人先上課，依一○五學年度的普通班級數估算，師資量無虞。