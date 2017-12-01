〈南部〉外來「紅害」污染 屏東市代連署抗議

2017-12-01

〔記者葉永騫／屏東報導〕中南部空氣品質最近糟透了！屏東市民代表會連署向環保署表達抗議，認為屏東縣沒有空氣污染源，卻長期受到工業污染，要求環保署還給屏東人一個公道。縣府發言人黃建嘉表示，縣府將轉呈公文給環保署，並針對縣內空污問題擬定相關措施改善。

外縣市空污落屏東 民眾戴口罩

近日空污問題愈來愈嚴重，民眾擔心影響健康，外出必須戴上口罩。屏東市民代表蕭國亮表示，屏東縣長期以來飽受高雄林園工業區、台中火力發電廠以及雲林等石化工業污染，污染源多數來自於其他縣市，飄到大武山後，受山勢阻擋落到屏東縣，嚴重污染屏東的空氣。

蕭國亮認為這很不合理，在屏東市民代表會提議連署，以示強烈抗議，獲十多位市代表連署，將正式發文要求環保署解決空污問題。

縣府將轉呈「民意」 擬措施改善

蕭國亮指出，屏東空污以往都怪罪中國沙塵爆，沒想到實際原因有八成是國內造成，例如火力發電廠、石化業等都是重要因素，他認為屏東不是污染源製造者，卻得承受污染之害，對屏東人不公平，環保署應該給屏東人一個交代。

鍾姓民眾說，最近的空污讓過敏體質的他很難過，不管鼻子或皮膚都不舒服，連戴口罩也阻擋不了髒空氣，政府要趕快想辦法改善生活環境，不要再惡化了。

縣府發言人黃建嘉指出，縣府將轉交市代會的公文給環保署，表達屏東人的心聲，對屏東縣的空污問題，環保局也會擬定相關措施來改善。