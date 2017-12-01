〈台北都會〉古蹟漏水未改善 北市府開罰國產署

2017-12-01

〔記者沈佩瑤、吳佳蓉／台北報導〕位在北投區的市定古蹟「北投不動明王石窟」，本體拜亭有漏水坍塌之虞，台北市文化局評估後，限期權管單位財政部國有財產署於今年七月廿六日前修復，但國產署以該拜亭非經管財產為由置之不理，文化局昨依「文資法」第一○六條，處以罰鍰卅萬元；這是文化局首度針對公部門開罰。

國產署：未登記國有 將提行政訴訟

財政部國有財產署署長曾國基表示，該地雖屬國有地，但地上物包括石窟、拜亭等，為日治時代當地人所建造，並未登記為國有，將對文化局裁罰提起行政訴訟。

國產署北區分署長黃偉政表示，國產署專業主要在土地開發利用，預算也需優先用於國有地管理及活化，古蹟維護相當專業，並非人人都懂；地方政府文化單位若想強化對古蹟的管理維護，依法可向國產署申請無償撥用。

文化局昨向中央喊話，指全國文資主管機關及土地最高指導機關，應站在國土規劃及文資保存立場，統籌處理中央跨部會的協調，要求中央各機關依法編列預算，管理維護轄下公有文化資產。

「北投不動明王石窟」創建於一九二○年代，一九九八年公告為市定古蹟，土地建物管理機關為國產署及行政院林務局，古蹟本體包括石窟、拜亭、手台、各種石碑、石造物，因屬開放參拜空間，指定為市定古蹟迄今，多由信眾自主維護場域環境。

文化局副局長田瑋表示，七月廿六日限改期限後，與國產署公文往返好幾次，國產署堅稱只管土地、不管地上物，但曾問過文化部，回應指擁有土地就應該要管理地上物。

田瑋說，昨依文資法第一○六條，處以罰鍰卅萬元，另根據文資法第廿八條，市府可代執行修復，之後再向權管機關徵收代履行所需費用，預估修復經費卅萬元。