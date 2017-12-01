〈台北都會〉最低僅萬元 健康公宅租金出爐

2017-12-01

〔記者鍾泓良／台北報導〕由郝市府規劃興建，位於健康路的健康公共住宅年底將招租，都發局昨上午公布各房型租金價格，租金每坪八四○元、管理費每坪七十元，單房型租金加上管理費落在一萬○四○○至二萬七二○○元間。都發局補充，中低收入戶等租戶可再領三○○○元至一萬一三○○元的租金補貼，單房型租金可減少為六一一○元。

健康公宅位於健康路三○七號，距離捷運松山線三民站約三百公尺，周邊學校包括西松高中、西松國小及健康國小，並鄰近南京商圈及環境優質的民生社區。

健康公宅為地上十四至十六層建築物，可提供公共住宅五○七戶，房型分為三六○戶的一房型，面積分別為十七坪、廿二坪；一○○戶的二房型，面積分別為卅坪、卅五坪；四十七戶的三房型，面積分別為四十坪、四十三坪。租金每坪八四○元、管理費每坪七十元，以此計算每戶房租。

估價師昨指出，參考周邊新成屋租金行情估價，約落在每坪一二○○及一四○○元之間，而市府所訂定的租金價格幾乎斬半，租戶是以周邊老舊公寓及中古電梯大樓的價格租到新成屋。

都發局補充，若民眾家庭年所得位於四十分位點以下（今年度為一萬五五四四元）且平均每人每月未達最低生活費收入標準一定比例，可再領租金補貼；租金補貼分為三個級距，包括三○○○元至一萬一○○○元不等。