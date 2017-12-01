〈台北都會〉北市校園頭蝨通報 群聚感染增3.5倍

2017-12-01

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市衛生局昨表示，今年截至前天為止，北市校園通報頭蝨感染計六十八人，國小就佔六十人，堪稱好發族群；相較去年同期感染人數計四十七人，今年成長近四成五，癥結在群聚感染人數暴增近三．五倍，又以住宿型學校為大宗。

衛生局指出，今年截至前天，北市校園通報頭蝨感染總計六十八人，其中國小六十人（八十八．二％）佔最多，其次依序為國中四人（五．九％）、幼兒園三人（四．四％）及高中一人（一．五％）。去年同期合計四十七人，顯示今年成長四十四．七％。

衛生局疾病管制科長陳少卿表示，國小學齡孩童在活動或遊戲時，常有頭髮接觸，是最常見的傳染方式，國小生也最容易遭感染。另外，陳少卿指出，今年通報感染人數計六十八人中，其中群聚感染卅一人，散發個案卅七人；去年計四十七人，其中群聚感染九人，散發個案卅八人；今年群聚感染增至卅一人，主要又以住宿型學校佔大宗。

陳少卿表示，頭蝨只寄生人體頭髮或頸部的毛髮中，若使用感染者梳子、髮飾或衣物（如帽子、圍巾、毛巾），或接觸其枕頭、床鋪、地毯、絨毛玩偶等，也有感染風險，班上或家中只要一人感染，所有人都要檢查頭髮。衛生局表示，頭蝨會造成感染者頭癢、過敏、抓傷頭皮及失眠，易影響學童學習品質及精神安寧，但頭蝨感染與生活水準高低無絕對關係。

檢查頭蝨，可於光線充足處，將頭髮從後頸往前逆向翻動，尋找髮根部位是否有呈橢圓黃白色膠黏的蟲卵或有蟲體爬行，如發現症狀儘速就醫，選用衛生福利部核可的專用洗髮乳或藥品，不可用市售環境衛生用殺蟲劑去除頭蝨。