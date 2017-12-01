〈台北都會〉內湖環東堤頂道路 北市最塞

速限70公里 尖峰時段動不了
〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕內湖區每天上下班尖峰交通就堵塞，用路恐怖指數一直未能有效下降，為完結塞車之苦，北市長柯文哲剛上任就宣示要「九個月內解決」，還多次公開表示會「速戰速決」；不過，國民黨市議員秦慧珠調閱公運處資料，今年上半年度五大易壅塞路段內湖區環東堤頂道路不僅居冠，塞車時段時速還「降速」，開車族在速限七十公里路段僅能以時速十公里緩慢前進。
前年時速最低23 今年降到10
公運處每半年幫各壅塞路段進行排名，路段速限扣除車輛旅行速率差距越大、排名越前。內湖區環東堤頂道路北往南方向車流常因對向車左轉車流回堵，自一○四年度上半年起，塞車時段僅剩時速廿三公里，位居第一，去年查無資料沒上榜，今年以時速十公里，再度躍上排行榜第一名。
據公運處統計，信義區基隆路松隆路至信義路段，下午尖峰時段行車速率僅八．三公里，排名第二；中正區水源快速道路師大路至福和橋段也僅九．八六公里，排名第三，平均速度不到十公里。
龜速路段塞車數 中山、大安區最多
此外，秦慧珠也依行政區統計一○四至一○六年上半年十大龜速路段的塞車次數，中山區及大安區各壅塞十三次居冠，第三名為松山區有九次，第四名為大同區有七次，第五名內湖區有五次。秦慧珠批，北市為台灣首善之都，尖峰時段行進車輛速度平均不到十公里，要求交通相關檢討改進。
交通局：調整號誌 加強取締違規
交通局交工處交通規劃科科長黃皇嘉解釋，這些地方車流量特別大，交控中心會依需求調整綠燈秒路、綠燈連鎖時間帶，儘量讓車輛較快通過該路段，在這樣的調整下，壅塞情況主要只發生在上、下午尖峰。
黃皇嘉說，另外的方法就是通知警察分局加強取締，因民眾頻繁違規停車，占用車道對於車道通過就會有負面影響，對於車流大的車道，還是得減少違停，最根本方法則是多搭乘大眾交通運輸工具，減少在路上行駛的車輛。