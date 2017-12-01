〈台北都會〉基隆百件出租違建 將優先拆

2017-12-01

每年編200萬採購住警器

〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市中和區違建出租套房大火釀成九死慘劇，基隆市政府統計，基隆市約有一萬八千件違建，其中「違建出租」、「違規出租」約有一百件，市府表示將優先查報拆除，並從今年起連續五年，每年編列二百萬元採購住宅火災警報器，供民眾免費申請，預計到民國一一○年，住警器的安裝比率可達四十七％。

內政部營建署統計，基隆市違建約有一萬八千件，是六都以外違建最多的縣市，大多是頂樓加蓋、陽台外推，廁所、廚房擴建，以及採光罩不符規定等；市府都市發展處使用管理科拆除組長張來賢指出，每年的拆除經費約三百五十萬元，大約可拆二百多件，但經費、人力都明顯不足。

中和大火發生後，市府清查違建高風險性場所，頂樓加蓋後隔間出租的「違建出租」、變更合法建物房間數量出租的「違規出租」約一百件，都列為稽查追蹤及優先拆除重點。

有三千名學生在校外租屋的國立台灣海洋大學表示，學生主要在祥豐、新豐街周邊租屋，每年都會不定期訪視，抽查租屋場所是否符合安全規定。

另外，基隆市住宅總戶數約八萬二千多戶，消防局長陳龍輝說，今年起連續五年，每年編列二百萬元預算採購住宅火災警報器，今年截至十月已安裝六八八○個，到今年底全市安裝住警器的比率可達十八％，預計一一○年可達四十七％。