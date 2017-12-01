〈台北都會〉智慧節電 中小企業享8優惠方案

2017-12-01

八千個名額 可省兩億四千萬

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府鎖定轄內十七萬家中小企業，以智慧節電應用為主題，結合智慧照明、智慧空調和智慧能源管理，與業者合作推出八項智慧應用的優惠方案，先提供八千個名額，每家一年節省一萬度電，希望達到年省八千萬度電的目標；經濟發展局指出，以企業用電一度電平均三元計算，等於節省兩億四千萬元。

經發局局長張峯源表示，新的節電計畫跳脫以往的大型企業為主，鎖定規模小且資本低的中小企業，不同於以前由政府出資補助節能設備，改成結合綠能業者，提供經濟實惠可負擔的費用，也設計設備汰換買斷與創新的租賃服務雙軌機制，提供多元且彈性的選擇。

他指出，節電方式不再只是隨手關燈而已，而是結合技術成熟且普及的智慧物聯所發展的智慧化能源管理，透過手機APP隨時隨地監測控管，有效降低企業能源費用與管理成本。

空調、照明、管理為主軸

經發局綠色產業科科長廖士煒說，中小企業用電以照明、空調為主，因此以「智慧照明」、「智慧空調」加上即時監控空間用電的「智慧能源管理系統」為主軸，由永曜雲端科技、岳鼎、漾拓及恩可語四家業者，提出八項優惠方案供企業自由選擇。

廖士煒表示，四家業者並提供三大優惠，包括八十組「限量免費體驗」、一○七年二月前申請享新北專案優惠價再八折的「早鳥優惠」價、新北企業在一○七年十月底前申請再享「新北專案優惠價」，至少市價八折，限量八千個名額。

經發局指出，只要設在新北市的企業都可於明年十月底前，向經濟發展局或各合作廠商聯繫窗口提出申請。