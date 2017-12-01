〈台北都會〉北市議員提案4歲童免學費 教育局允研擬

2017-12-01

估約增加4億元預算

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市教育局規劃明年九月新學期開始，針對四歲私幼生每人每學期補助一萬三六六○元，預算一．九八億元。台北市議會教育委員會昨審查教育機關明年度預算，國民黨市議員王鴻薇提案「加碼」，四歲幼兒比照五歲全面免學費，委員會通過該提案，教育局長曾燦金允諾研議，若四歲全免學費約比原補助私幼生的方案，預算增加四億元。

為減輕家長負擔，柯市府端出幼教支票，但補助年齡層四歲、三歲甚至擴及兩歲，遲未定案，預算編列的經費也不清不楚，使得家長一頭霧水，連帶審查預算的議員也搞不懂，教委會昨審查預算時，多位議員齊聲砲轟柯市府亂開支票、沒說清楚。

曾燦金趕緊解釋，目前初步規劃補助就讀私幼的四歲幼童，從原先每學期補助二五四三元，提高到一萬三六六○元（取其吉祥之意，一生六六大順），二、三歲補助因府內討論爭議多，尚未定案，市長柯文哲也還未下明確的結論。

王鴻薇則提案，據統計私幼每月學費一萬三千多元，對父母來說是一筆沉重開銷，而桃園市為提高入園率，宣布四歲幼兒免學費，台北市沒道理落後，且目前五歲幼兒免學費，因此建議試辦四歲幼兒入園免學費；在場議員並無異議，一致通過該提案。

教局長：財源要另籌

曾燦金說，因五歲免學費，入園率高達九成二，其實五歲幼兒免學費是中央推行政策，其所需經費每年約六億多元，由中央補助四億六千多萬元，若四歲幼兒要比照辦理，經費也大約要六億元，預算支出將比原本補助四歲私幼生的方案，增加四億元，因此該提案要另籌措財源，須再行研議。