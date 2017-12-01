〈台北都會〉托育家園卡關 中正、松山區找無地開辦

2017-12-01

〔記者蕭婷方、沈佩瑤／台北報導〕市長柯文哲主張平價、普及托育政策，除了設置公辦民營的托嬰中心外，還要讓保母走入社區、開辦托育家園；不過，針對寸土寸金的台北市而言，光找場地就難度高，加上校舍轉作托育空間受限於諸多建管法規，學校反彈聲浪大，目前為止中正區、松山區找無一地點可設置公共托育家園，資源分配不均。

柯文哲昨出席活動，對北市公托政策感到自豪，不過，目前社會局規劃中的社區型托育家園計畫，北市十二行政區已開張或預計開張者共計卅六家；中正區與松山區除各有一家托嬰中心外，至今尋無空間可做社區型托育家園，連柯日前出席活動也坦言，「場地比較難找」。

法規設限 學校不願釋空間

據了解，政策甫上路時因建管法規規定多，社會局找不到托嬰中心場地，才積極推廣托育家園，希望國中小釋出校舍經營，還由社會局長許立民擔任專案負責人，統籌教育局、消防局等局處找空間；但學校反彈聲浪大、喬不定，甚至動用各種關係向市府反映，造成政策推動困難。

部分學校 要求分隔動線

由於校舍空間要轉作托育家園，至少需要一．五個教室，並要符合甲級消防、靠近水源等要求，場地修繕過程繁雜，增加校方管理困難，加上部分學校「不習慣空間與社區共享」，認為有安全上疑慮；甚至有學校要求分隔校園與托育家園動線。

社會局：持續與教局協調

對此，社會局婦幼科科長鐘雅惠說明，持續與教育局開會協調場地，未來國中小規劃做非營利幼兒園時，也有請教育局能留空餘校舍做托育家園。

至於中正區與松山區找無托育家園場地，鐘雅惠說，兩行政區學校數量少、部分校舍又相對老舊、耐震係數不足，才會找無適合空間。