〈台北都會〉淡海輕軌綠山線合龍 拚107年底完工

2017-12-01

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌綠山線昨天凌晨在淡水區中正東路與淡金路交會路口「合龍」，副市長李四川到場視察，他表示，綠山線昨吊裝完成最後一根軌道梁後，機電工程與軌道工程將陸續展開，朝一○七年底完工通車目標邁進。

捷運工程局副局長李政安指出，工程界常用的「合龍」一詞，源於古代治河工程，在築壩、圍堤、圍堰時，從兩岸或兩端開始動工，逐漸向中間延伸靠攏、慢慢接近，最後形成對接的缺口，這稱為「龍口」或「龍門」，兩端對接時就稱為「合龍門」、「合龍」。

全線7.3公里 7高架4平面車站

淡海輕軌是新北市政府負責興建的北台灣第一條輕軌路線，包含綠山線與藍海線，在一○四年三月動工；綠山線從捷運淡水信義線的紅樹林站起，沿中正東路、淡金路北上，經濱海路、沙崙路至新市六路止，全線長約七點三公里，其中約五點一公里是高架橋路段，其餘二點二公里是平面路段，沿線設有紅樹林、竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、新市一路、淡水行政中心等七座高架車站，以及濱海義山、濱海沙崙、淡海新市鎮、崁頂等四座平面車站。

幾米將量身打造公共藝術

捷運工程局長趙紹廉表示，淡海輕軌採無閘門的收費方式、簡易的車站形式與平面段輕軌電車，未來將與一般車輛一樣在路口停等紅綠燈，對民眾是新的體驗，此外，也邀請知名繪本作家幾米，量身打造公共藝術，在每個車站內都看得到。

淡海輕軌預計一○七年底完工通車，提供淡海新市鎮聯外運輸服務，紓解淡水地區的交通壅塞，包括市議員鄭戴麗香、鄭宇恩、蔡葉偉等地方人士，昨天凌晨都到場見證「合龍」的歷史性一刻。