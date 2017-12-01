〈台北都會〉淡海輕軌綠山線合龍 拚107年底完工

2017-12-01

〔記者何玉華／新北報導〕淡海輕軌綠山線昨天凌晨在淡水區中正東路與淡金路交會路口「合龍」，副市長李四川到場視察，他表示，綠山線昨吊裝完成最後一根軌道梁後，機電工程與軌道工程將陸續展開，朝一○七年底完工通車目標邁進。

捷運工程局副局長李政安指出，工程界常用的「合龍」一詞，源於古代治河工程，在築壩、圍堤、圍堰時，從兩岸或兩端開始動工，逐漸向中間延伸靠攏、慢慢接近，最後形成對接的缺口，這稱為「龍口」或「龍門」，兩端對接時就稱為「合龍門」、「合龍」。

全線7.3公里 7高架4平面車站

淡海輕軌是新北市政府負責興建的北台灣第一條輕軌路線，包含綠山線與藍海線，在一○四年三月動工；綠山線從捷運淡水信義線的紅樹林站起，沿中正東路、淡金路北上，經濱海路、沙崙路至新市六路止，全線長約七點三公里，其中約五點一公里是高架橋路段，其餘二點二公里是平面路段，沿線設有紅樹林、竿蓁林、淡金鄧公、淡江大學、淡金北新、新市一路、淡水行政中心等七座高架車站，以及濱海義山、濱海沙崙、淡海新市鎮、崁頂等四座平面車站。

幾米將量身打造公共藝術

捷運工程局長趙紹廉表示，淡海輕軌採無閘門的收費方式、簡易的車站形式與平面段輕軌電車，未來將與一般車輛一樣在路口停等紅綠燈，對民眾是新的體驗，此外，也邀請知名繪本作家幾米，量身打造公共藝術，在每個車站內都看得到。

淡海輕軌預計一○七年底完工通車，提供淡海新市鎮聯外運輸服務，紓解淡水地區的交通壅塞，包括市議員鄭戴麗香、鄭宇恩、蔡葉偉等地方人士，昨天凌晨都到場見證「合龍」的歷史性一刻。

  • 淡海輕軌綠山線十一月三十日凌晨在新北市淡水區中正東路與淡金路交會路口正式合龍。（新北市政府捷運局提供）

    淡海輕軌綠山線十一月三十日凌晨在新北市淡水區中正東路與淡金路交會路口正式合龍。（新北市政府捷運局提供）