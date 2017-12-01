〈北部〉部落會議大小聲 13歲少年陶塑原貌

2017-12-01

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮十三歲太魯閣族少年劉勁陽，以陶藝創作重現萬榮鄉西林村支亞干部落會議原貌，利用陶土塑形具體化族人交談過程、表情及情緒，打造「部落大小聲」陶藝作品，因細膩的表達手法與純熟工藝，讓他榮獲花蓮縣第二屆原住民青少年美術陶藝獎冠軍。

鳳林國中八年級的劉勁陽，家住西林村，從小熱衷參與部落事務，只要地方召開部落會議，就會與同儕相約前往旁聽，並細心記錄會議內容，試圖了解族人對事務討論的立場及看法。

劉勁陽因對陶藝創作有興趣，在校長羅崇禧的鼓勵下，常會利用課餘時間製作陶藝作品，更向當地知名陶藝老師洪明德請益，上月底更接連耗時三星期，完成「部落大小聲」作品參賽，以旁聽者視角，完整重現部落會議的討論過程。

劉勁陽說，作品主要著重耆老間的對話情緒上，透過人物泥塑，細膩刻劃出族人在討論中喜悅、憤怒、激動及溫和表情的變化，並以眼睛和嘴巴象徵在部落會議中，眼神傳遞及使用族語談話的重要性。

鳳林國中今年共有七人參加花蓮縣第二屆原住民青少年美術創作比賽陶藝獎項，除劉勁陽榮獲冠軍外，其他六人也囊括國中組第二名至佳作獎，是陶藝競賽類別中的大贏家。

主辦單位台開集團董事長邱復生說，今年共有三百二十人報名，總計七十一人入選獲獎，得獎作品均有不同族群的風格文化展現，原住民學生作品不僅充滿生命力及藝術性，更記錄部落生活的真實情感樣貌，令人印象深刻。