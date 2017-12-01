〈北部〉宜蘭籌設海洋局 議員反對社會處、衛生局合併

2017-12-01

縣府：會審慎評估

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德提出籌備「海洋局」計畫，基於地方行政機關組織準則限制，宜縣府最多只能成立廿一個局處，縣議員陳福山等人表示，成立海洋局勢必要合併其他局處，聽說社會處和衛生局將合併，會造成資源排擠他們絕不贊成。縣府人事處表示，目前還在規劃中，會審慎評估向縣長提出意見。

縣府目前有十五個處和六個局，依照規定也可以調整為十四個處和七個局，基於地方行政機關組織準則，因人口數的限制，加總不能超過廿一個局處。陳金德希望成立海洋局，勢必要重整其他局處，昨天在縣議會引起討論，外傳社會處將與衛生局合併，議員紛紛表示反對。

「反對社會處和衛生局合併。」縣議員陳福山說，衛生局和社會處業務量都相當龐大，就目前執行情形，社會處有許多社會福利業務，衛生局也有衛生保建等工作，兩局處合併恐會有資源排擠與執行效果不佳情形。

議員林岳賢也說，社會處和衛生局合併事關重大，長照雖然跟社會、衛生業務有關，但社會處還有很多獨立的業務，例如社區關懷與福利等，兩局處業務量都很龐大，合併會有問題。議員黃建勇則說，把事情做好比較重要，並不是增加某個局事情就能做好，主要是執行力。

縣府人事處長郭忠聖表示，局處調整還在規劃中，例如嘉義縣將財政和稅務合併成財政稅務局，社會處和衛生局的合併還在研議中，人事處會審慎評估。

據了解，縣府之前就有將社會處與衛生局合併的計畫，但社工多反對合併，因為社政和衛政還是有不同業務，雖然老人和身障業務類似，但救助和保護案件就沒有相關；中央雖然整合成「衛福部」，但社政相關業務還是由單一機關「社會及家庭署」負責，縣府社會處和衛生局合併後，就沒有社政專責單位，這跟中央原意不太相同。