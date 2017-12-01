〈北部〉行銷花蓮咖啡 先建立分級觀念

2017-12-01

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台灣瘋咖啡，而花蓮縣近年咖啡面積也逐漸增加，花蓮縣府農業處統計，至去年底為止花蓮縣咖啡栽種面積共七十公頃，為全台第六大產區。縣府農業處表示，花蓮咖啡品質佳，但有待行銷推廣，首次舉辦縣賽如成效佳，得獎的咖啡也將推到全國比賽，希望增進花蓮咖啡的知名度。

依農委會統計，截至去年底全國咖啡種植面積有一一○四．二二公頃，以屏東縣的二一八公頃面積最高，其餘依序為台東的一七七公頃、南投的一三六公頃、高雄一三五公頃、嘉義一三三公頃、花蓮縣也有七十公頃，為全國第六大產區；而全國每公頃平均可收穫七六七公斤的咖啡漿果，花蓮縣平均收穫量為每公頃五百六十五公斤。

花蓮縣咖啡種植面積最高是瑞穗鄉的二六．六五公頃，其次是富里鄉十五．八公頃，其餘鄉鎮栽種面積比較零星；其中瑞穗咖啡可說是花蓮歷史最悠久，從日治時代在舞鶴就有「住田咖啡農場」的設置，品種屬於「阿拉比卡」，價錢也相當高，平均一磅熟豆要價一千元。

縣府農業處表示，台灣多數的農產品的價格都是被「產量」決定，唯獨咖啡是「品質決定價格」，每年國際間依據SCAA咖啡杯測分數的高低，幾乎就決定了精品咖啡市場的價格，為了讓花蓮農民知道自家咖啡的品質在國內、甚至國際的位置，因此舉辦首次的花蓮縣精品咖啡評鑑，希望藉此建立農民對咖啡分級的觀念，以協助農民改善生產及處理方式。