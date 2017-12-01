〈北部〉花蓮首度精品咖啡評鑑 評審：超乎預期

2017-12-01

今決選 將選出1金2銀3銅

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台灣一年咖啡商機高達新台幣七百億元，「黑金」吸引農民投入。花蓮縣今年首度舉辦精品咖啡評鑑在瑞穗鄉農會舉行，邀請美國咖啡品質協會（Coffee Quality Institute，CQI）認證的「Q Grader咖啡品質鑑定師」擔任評審，歷經二天初選，昨選出十二名參加今天的決選，預計選出一金、二銀、三銅牌。

花蓮縣首度辦理的精品咖啡評鑑，各鄉鎮依產地面積來決定報名名額，包括瑞穗廿一位，玉里、富里各四位，吉安三位、壽豐二位以及花蓮市一位，參加農友需繳交二公斤咖啡生豆樣品及同批的三百公克帶殼生豆。

為期三天的比賽，第一天由評審團依美國精品咖啡協會（Specialty Coffee Association Of America，SCAA）標準來篩選生豆，包括含水率需在十到十二％之間、以及瑕疵豆比例包括重大瑕疵、次要瑕疵扣點的次數，因此還未杯測就有五個農民不合格而遭淘汰；且所有樣本都在前一晚由同一烘焙師烘焙，且焙度都落在SCAA色卡55至65區間。

昨天初賽則依照SCAA標準進行杯測，由台灣咖啡協會的咖啡評鑑師、以及農委會茶葉改良場專家等共八位評審，依序進行研磨、聞乾香氣、攝氏九十三度熱水沖煮，聞濕香氣，再經破渣、撈渣後，每一樣本都進行三次的杯測，以品嘗咖啡液高溫、中溫、低溫不同的味道變化，評分項目包括風味、餘韻、酸質、醇感、一致性、甜感、乾淨度、平衡感與綜評等，總分合計一百分，八十分以上就屬「精品咖啡」等級。

日曬、蜜處理 農家勇於嘗試

評審團主審為台灣咖啡協會理事、具有CQI的Q Grader助理講師資格的林哲豪，他說，首次舉辦咖啡評鑑的花蓮，農民送來的生豆水準整齊，讓所有評審都很訝異，表現「超乎預期」，顯見花蓮農民大多準備好了」；此外，花蓮咖啡農的特色是勇於嘗試新的處理方式，包括日曬、蜜處理等等。

他說，過去可能因距離太遠、或資訊不夠流通，全國咖啡評鑑較少收到來自花蓮的樣本，而杯測及評審過程發現的問題，都會做紀錄提供給農民參考，進一步提升咖啡品質。