〈北部〉竹市無障礙微旅行 她不再只是顧包包

2017-12-01

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市政府推動全國首例無障礙微旅行，規劃三條旅遊路線，鼓勵身心障礙者走出家門，五月迄今完成九場次旅程，近百名身心障礙者及家屬參與，昨天成果發表，除參與微旅行的吳美金分享心得，更有家屬寫信感謝市長林智堅跟社會處同仁，場面溫馨感人。林智堅表示將持續規劃無障礙微旅行，打造無障礙空間，替身障朋友圓夢。

林智堅說，上任後積極替身心障礙朋友打造無障礙空間，推動「無障礙微旅行」對公部門來說是極大的挑戰，看到同仁的努力，改變市民的生活，一切都值得。

參與無障礙微旅行的吳美金小姐說，肢體障礙的她，因為微旅行，讓她「不用再只是顧包包」，可以到影像博物館、青草湖等出遊，透過精彩的解說，了解新竹市景點的故事，更可以和好姊妹們旅行，那天出遊的景象，仍在腦海裡，難以忘懷。

輪椅作家暨廣播主持人余秀芷，也分享一封來自羅伯伯女兒的感謝信，七月時有失智症的六十四歲羅伯伯，全家三代同堂一同參與無障礙微旅行，除到眷村博物館參觀，更體驗披米粉，羅老先生還難得地拍手唱歌，非常開心。沒想到四天後羅伯伯因疾病往生，微旅行也成為全家最後一次的出遊，女兒在感謝信中提到，感謝市府團隊與多扶的策劃與堅持，這次旅行帶給全家美好的回憶，留下一輩子回味無窮的照片，令在場人士感動不已。