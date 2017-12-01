〈北部〉卓永財1.6億捐建 六家國小圖書館落成

2017-12-01

〔記者廖雪茹／竹北報導〕出生赤貧家庭的上銀科技董事長卓永財，堅信教育可以翻轉人生，他以大哥和公司名義共同出資一點六億元，在新竹縣竹北市六家國小興建「卓永統紀念圖書館」，回饋母校及鄉里。校方昨天舉行落成啟用典禮，卓永財強調閱讀和語言學習的重要，期許母校成為台灣第一的世界級學校。

卓永財表示，他有九個兄弟姐妹，因為家裡太貧窮，大哥卓永統八歲就當長工幫人餵牛，沒有入學，深感不識字的痛苦；二次世界大戰期間，大哥被徵召前往菲律賓充當軍伕，臨行前一再叮嚀，一定要讓弟妹受教育，從此卻未再回家，令母親好懷念。因此，他特別請建築師以航向大海的船，打造建築外觀。

六家國小今年將迎接一百一十歲生日，卓永財在一百周年校慶時「回娘家」，不忍見母校學生銳減，先協助圖書館修繕、後投資重建。該校在九十年間，學生數一度掉到三百多人，十年來快速成長，現有一千四百多人。

卓永財不僅捐建圖書館，還資助母校開辦英語營，聘請外籍老師授課，並捐贈大量書冊和銅雕藝術品等，希望學弟、妹有更好的閱讀習慣、語言能力與國際觀，圖書資源開放社區民眾使用，期許母校成為台灣第一的世界級學校。學生則獻上一本以卓永財的故事為主題的繪本，感謝他對母校的貢獻。

五層樓的卓永統圖書館，總樓層面積約二千七百平方米，總經費約一點六億元，一、二樓為兒童圖書，並設有故事劇場區、多媒體互動教學區；三樓是成人閱覽室，四樓階梯式演講廳，五樓為會議室與研究室；五樓頂規劃為環保能源區，有風力發電、太陽能的綠能實體學習基地。